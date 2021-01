A Milano Moda Uomo 40 brand, 4 sfilano dal vivo

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Un brand su 10 ha scelto la sfilata fisica per l'imminente edizione di Milano Moda Uomo, in programma dal 15 al 19 gennaio 2021. A calcare le passerelle, Dolce&Gabbana, Etro, Fendi e KWay.

Tra i 40 brand presenti in calendario, 10 sono al loro debutto: KWay; Solid Homme; Dima Leu (vincitore di Who's next 2020); Vaderetro; Dalpaos; Dhruv Kapoor; Tokyo James; Lagos Space Programme; Bloke; Nick Fouquet- Federico Curradi.

Anche per questa edizione i contenuti digitali e le sfilate dei brand presenti in calendario si potranno seguire in streaming sulla piattaforma digitale di Camera Nazionale della Moda Italiana. Gli appuntamenti saranno amplificati in tutto il mondo, coprendo così in contemporanea tutte le time-zones, grazie a una lunga serie di partner internazionali tra cui Tencent per la Cina.

Quest'edizione della settimana della moda segna anche l'inizio della partnership - definita a lungo termine - tra Camera Nazionale della Moda Italiana ed il Fashion Film Festival Milano. La settima edizione del Festival verrà infatti trasmessa dal 13 al 19 gennaio sulla piattaforma digitale di CNMI. La selezione del Festival di quest'anno prevede più di 200 fashion film in Concorso selezionati fra oltre 1000 fashion film ricevuti, provenienti da 60 paesi. (ANSA).