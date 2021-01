Si dà fuoco davanti alla madre nel Milanese, morto 46/enne

(ANSA) - RESCALDINA (MILANO), 04 GEN - Un uomo di 46 anni, di origine marocchina, è morto dopo essersi dato fuoco davanti alla propria madre, questo pomeriggio a Rescaldina (Milano).

A quanto emerso si è cosparso di benzina e poi si è lanciato addosso un accendino, arrivando in strada avvolto dalle fiamme.

È morto durante il trasporto in ospedale a causa di ustioni gravissime riportate sull'ottanta per cento del corpo.

Sconosciuto al momento il motivo del gesto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'elisoccorso e i carabinieri.

