Lombardia: Salvini, rimpasto? Lo vedrete nei prossimi giorni

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - "No, nei prossimi giorni si corre, quando le cose saranno fatte lo saprete". Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se si è confrontato o si confronterà con il governatore lombardo, Attilio Fontana, per parlare di un eventuale rimpasto di giunta, dopo le parole sui vaccini dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera, che hanno fatto scoppiare un caso politico.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se si correrà sempre con la stessa squadra Salvini ha risposto che "lo vedrete nei prossimi giorni".

Alla domanda se Gallera può continuare a fare l'assessore regionale poi Salvini ha aggiunto che "non faccio mai questioni di nomi, il nostro impegno è che nel 2021 la Lombardia corra".

(ANSA).