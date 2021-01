Lombardia: Sala, rimpasto? Se devono cambiare lo facciano subito

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - "Credo che Gallera abbia sbagliato.

In questo momento, con questa attesa, sono parole sbagliate".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le parole dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, sui ritardi della campagna vaccinale del Covid in Lombardia.

"Ci stiamo rendendo tutti conto che questa pandemia è destinata ad andare avanti un paio di anni, a meno che venga interrotta da una vaccinazione". Per quanto riguarda un eventuale rimpasto nella giunta che governa la Regione Lombardia "è un tema loro, come sempre di fronte a queste situazioni se devono cambiare qualcosa che lo facciano subito. Questo lo dico per il bene di tutti noi Lombardi - ha concluso -. Non c'è niente di peggio di lasciare queste situazioni all'indeterminatezza". (ANSA).