Covid: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Con 8.161 tamponi effettuati, sono 863 i casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale al 10.5%. Sono 485 i pazienti in terapia intensiva, cinque meno di ieri, mentre 3.227 quelli ricoverati negli altri reparti (-40). Sono 27 i decessi, il che porta il totale complessivo a 25.344 Sul fronte dei vaccini, "dopo una partenza lenta di una macchina molto complessa, oggi la macchina va a buon ritmo" dice Giacomo Lucchini, responsabile del piano di vaccinazioni anticovid della Lombardia, spiegando che in Regione si potrà arrivare a fare 20 mila vaccini al giorno. "Da oggi tutti e 65 gli hub partono" aggiunge. Resta aperta la questione di un eventuale rimpasto di giunta dopo le parole dell'assessore al Welfare Giulio Gallera sulla partenza lenta delle vaccinazioni e la presa di distanze della Lega. "Nei prossimi giorni si corre, quando le cose saranno fatte lo saprete" si limita a dire il segretario del Carroccio Matteo Salvini.

A dare una mano sul fronte della campagna vaccinale anche Bauli in Piazza, l'associazione nata per supportare i lavoratori degli eventi dal vivo, fermi da marzo per la pandemia, che è stata coinvolta dal Commissario straordinario Domenico Arcuri per il coordinamento della produzione e l'allestimento dei materiali di comunicazione della campagna vaccinale in 314 ospedali di tutta Italia.

Intanto uno studio congiunto tra l''Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima' del Cnr e Arpa Lombardia, pubblicato su 'Environmental Research', dopo aver preso in esame le concentrazioni del virus nelle città di Milano e Bergamo, ha stabilito che l'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid-19.

Il virus contribuisce sicuramente, invece, alle nuove povertà: con 3.850.900 euro erogati sono 2.039 le persone aiutate dall'inizio dell'epidemia dal fondo San Giuseppe istituito dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini e dal sindaco Giuseppe Sala per aiutare chi è rimasto senza lavoro.

Il fondo è attivo dal 22 marzo. Delle persone che ne hanno usufruito, circa la metà non ha più bisogno di sussidi perché ha trovato un lavoro. Persone come Immacolata, cuoca in una mensa scolastica, che dopo essere rimasta a casa per il lockdown, ha ricominciato a lavorare a settembre. (ANSA).