Spara con scacciacani per video social

(ANSA) - BESANA IN BRIANZA, 03 GEN - "Me la fate una pizza?" ha urlato prima di tirar fuori una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, e sparare un colpo in aria in una pizzeria da asporto la notte di San Silvestro, solo per pubblicare un video "divertente" da pubblicare sui social. È accaduto a Besana Brianza, in provincia di Monza, intorno all'ora di cena del 31 dicembre.

Protagonista è un ragazzo italiano di 21 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio e stupefacenti, che nelle scorse ore è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per il reato di accensione ed esplosioni pericolose.

Nel video pubblicato in rete, su Instagram in particolare, si vede il giovane che, spalancando la porta del locale con l'arma in pugno, grida il suo ordine in direzione dei presenti e poi spara mirando al soffitto, il tutto ripreso da un amico all'esterno le cui risate si ascoltano in sottofondo.

Mentre la cassiera è rimasta stordita e spaventata con le mani sulle orecchie, il pizzaiolo ha però reagito disarmando il giovane e riuscendo a metterlo in fuga. Al vaglio degli inquirenti il video pubblicato su Instagram e la posizione dell'autore. (ANSA).