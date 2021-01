Milan, Pioli: "Ibra non pensa a Sanremo, ma a tornare in campo"

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - "La realtà è che Zlatan è molto più concentrato a rientrare che a Sanremo, ha avvisato me e il club prima che diventasse una notizia. E' talmente attento e professionista per sfruttare questa occasione per dimostrare quanto sia importante e fondamentale": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Benevento, tornando sulla presenza di Ibrahimovic a tutte le serate del Festival di Sanremo. Lo svedese domani non sarà in campo perché infortunato. "L'unico convocato tra chi aveva dei problemi fisici è Castillejo, tutti gli altri stanno lavorando bene. Non so dare una tempistica sicura perché sono infortuni muscolari. Stanno bene e sono molto concentrati per rientrare il prima possibile". (ANSA).