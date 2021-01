COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Con 11.758 tamponi effettuati sono 1.402 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività stabile all'11,9%. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+4, 491) mentre calano quelli negli altri reparti (-59, 3.293).

I decessi sono 78, per un totale di 25.281 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 626.

Tra i nuovi casi, 596 sono nella Città metropolitana di Milano, di cui 163 a Milano città, 226 a Brescia, 131 a Monza e Brianza, 101 a Bergamo.

Un secondo caso di contagio da Covid-19 ceppo inglese nella provincia di Varese è stato registrato a Busto Arsizio. Lo ha reso noto il sindaco della città Emanuele Antonelli con un post pubblicato su Facebook per fare gli auguri ai concittadini e chiedere loro un comportamento responsabile. Un primo caso di variante inglese nello stesso territorio lombardo era stato reso noto nei giorni scorsi dal primo cittadino di Arsago Seprio.

La Pallacanestro Openjobmetis Varese ha comunicato che, a seguito dei test effettuati nella mattinata di oggi in previsione della partenza per Trieste, sono emersi dodici casi di positività al Covid-19 all'interno del team squadra. Il club biancorosso ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e ha informato immediatamente le autorità competenti. I soggetti, alcuni dei quali lievemente sintomatici, si trovano già in isolamento come da protocollo.

Nel frattempo cinque giorni di sospensione dell'attività sono stati comminati per il resort di Padenghe sul Garda, nel Bresciano, dove il 31 dicembre si è tenuta una festa con persone senza mascherina, tra musica, brindisi e balli. Tutti i 126 ospiti sono stati multati. Il provvedimento è stato disposto dalla Polizia locale. (ANSA).