Incendi: distrutta sede Remer a Cassano

Un vasto incendio ha completamente distrutto, la notte scorsa, la sede principale della Remer, azienda che produce rubinetti a Cassano d'Adda (Milano) e che è molto nota anche per essere stata, fino a due anni fa e per cinque anni, sponsor della Blu Basket, squadra di Serie A2 di Treviglio (Bergamo).

Al vaglio dei vigili del fuoco le cause del rogo, che ha devastato il capannone della zona industriale. I danni sono molto ingenti. Il lavoro dei pompieri, giunti anche dalla vicina provincia di Bergamo, sono proseguiti dalla serata di ieri fino a questa mattina. (ANSA).