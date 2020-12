Vaccino, arrivati aghi e siringhe a Malpensa

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Nelle scorse ore i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso l'aeroporto di Malpensa hanno effettuato il rapido sdoganamento di 300.000 aghi e di 250.000 siringhe di origine e provenienza cinese, che saranno utilizzati per la campagna di vaccinazione anti Covid.

Il materiale, giunto con volo via Baku, è destinato alla struttura del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. (ANSA).