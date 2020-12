Sala: 'Mi auguro che più gente possibile faccia il vaccino'

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - "Io per il 2021 mi auguro soprattutto che si possano fare in maniera tranquilla e per bene i vaccini, che più gente possibile lo faccia". È l'auspicio per il 2021 del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha parlato con la stampa a margine della visita dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, al Pio Albergo Trivulzio, dove ha celebrato il Te Deum, la tradizionale preghiera di ringraziamento di fine anno.

"In questo momento voglio sperare in questo, poi noi faremo la nostra parte ma credo che la speranza principale sia legata alla diffusione del vaccino", ha concluso. (ANSA).