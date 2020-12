Monopattini: ass. Lombardia, a Milano 246 incidenti in sei mesi

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - "Sono 246 da giugno a oggi a Milano gli incidenti in monopattino per i quali il 118 è dovuto intervenire, un costo alla politica green della Giunta sicuramente troppo alto": a rendere noto il dato è l'Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

"La sperimentazione di questo mezzo di locomozione nel capoluogo lombardo è disastrosa - aggiunge l'esponente di Fdi - e lo dice anche 'Quattroruote'. Ho scritto al Ministro ai trasporti, Paola De Micheli, per denunciare quanto accade a Milano, invitandola a prendere decisioni in merito: casco obbligatorio, assicurazione e targa. Ad oggi però non ho avuto alcun riscontro".

"Come Assessorato regionale - assicura - continueremo a fare la nostra parte, in alcune scuole superiori dei capoluoghi lombardi introdurremo l'educazione stradale, un progetto che vedrà i ragazzi impegnati in lezioni teoriche e in altre di confronto con gli operatori del 118 per comprendere i rischi della strada". (ANSA).