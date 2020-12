COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-17) e nei reparti (-17). A fronte di 23.878 tamponi effettuati, sono 1.673 i nuovi positivi, con un tasso di positività al 7%. Ancora tanti i decessi (80), che portano la regione a superare la soglia dei 25mila morti dall'inizio della pandemia (25.038).

Intanto oggi è arrivato a Malpensa, intorno alle 4, uno dei sei aerei attesi in Italia la prima fornitura settimanale di 470mila dosi del vaccino Pfeizer. Altre 17 mila dosi sono arrivate all'aeroporto di Montichiari. Sono oggi 94.770, ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, le dosi destinate alla Lombardia.

Una buona notizia arriva dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Chi ha avuto il Covid continuerà a non pagare il ticket per esami e visite di accertamento dovute alla malattia" ha reso noto il governatore, spiegando che la Giunta regionale "ha approvato oggi il rinnovo dell'esenzione con codice D97 per tutto il 2021".

Un vasto focolaio con 18 insegnanti e 21 bambini positivi, e con 247 altri alunni in quarantena ha portato alla chiusura di una scuola materna nel milanese (la Gianni Rodari di Sedriano) tra le polemiche dei genitori. "Le informazioni sono arrivate a scaglioni e in modo confuso" hanno detto i genitori, contestando in particolare "la poca chiarezza" con cui è stata gestita la vicenda.

Infine una curiosità. Il 2020 per gli italiani è stato l'anno del Coronavirus. È il risultato del sondaggio di fine anno realizzato per Rai Radio1 dall'istituto Demopolis su quello che resta nella memoria degli italiani dell'anno che stiamo per lasciare. Fra le immagini-simbolo del 2020 quella che più è rimasta scolpita nella memoria è la colonna di mezzi militari con i morti di Bergamo: la indicano 7 italiani su 10. (ANSA).