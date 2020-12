Vertice Inter, niente acquisti ma "unità intenti" Zhang-Conte

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - "Nessun investimento sul mercato, riduzione dei costi ma totale unità di intenti per concludere al meglio la stagione e dare tutto per l'Inter". Sono stati questi, secondo quando apprende l'ANSA da fonti della società nerazzurra, i contenuti del vertice andato in scena oggi ad Appiano Gentile tra il presidente Steven Zhang (collegato da Nanchino), i dirigenti e il tecnico Antonio Conte. Un summit in cui è stato fatto il punto della situazione a metà stagione, programmando i prossimi mesi a partire dal mercato, dove la priorità sarà la riduzione dei costi per garantire la sostenibilità e la stabilità aziendale. (ANSA).