Soccorrono anziana sola in casa e poi le portano panettone

(ANSA) - PAVIA, 29 DIC - Prima hanno soccorso un'anziana di 76 anni sola in casa, in un appartamento di Pavia, e in condizioni precarie. Poi, una volta che la donna era stata trasferita in ospedale, sono andati a trovarla regalandole un panettone. Protagonisti del gesto due agenti della squadra volante della Questura di Pavia.

A chiamare la polizia è stato un vicino di casa, che aveva sentito la 76enne lamentarsi e chiedere ripetutamente aiuto. Gli agenti hanno abbattuto la porta: dopo aver constatato che il suo stato di salute non le consentiva di restare a casa, hanno chiesto l'intervento del 118 per trasferirla in ospedale. Il giorno dopo l'hanno raggiunta nel reparto del San Matteo di Pavia dove era stata ricoverata, si sono fermati a parlare con lei e le hanno portato il panettone. Un dono che la donna, commossa, ha gradito molto. (ANSA).