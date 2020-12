Prada: vende a holding e chiude showroom via della Spiga

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Prada cede per 40 milioni di euro l'immobile di Via della Spiga 18, sede di uno dei suoi cinque prestigiosi negozi nel centro di Milano. Ad acquistare lo showroom, che verrà chiuso, è Orexis, società immobiliare posseduta al 100% da Prada Holding, controllata da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli e a cui fa capo anche l'80% circa del capitale di Prada.

"Dopo l'acquisizione e la conseguente fusione di Fratelli Prada spa" in Prada, si legge in una nota, "la società si è trovata a gestire 5 negozi a marchio Prada nell'area ristretta del centro storico di Milano con una chiara sovraesposizione dell'offerta". Così "dopo la chiusura nel marzo del 2020" a seguito del lockdown "si è deciso di interrompere definitivamente le operazioni" del "negozio di Milano meno redditizio", allo scopo di "migliorare l'efficienza operativa della rete retail del Gruppo Prada".

La cessione, che rappresenta un'operazione tra parti correlate, "è stata fatta a condizioni di mercato", e genererà una plusvalenza pre-tasse di circa 37 milioni visto che Prada ha in carico l'immobile, che occupa una superficie di circa 590 metri quadrati, per 3 milioni. (ANSA).