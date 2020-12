Incendi: rogo in una scuola a Milano, inagibile

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Un incendio è scoppiato nella notte nell'istituto comprensivo Pisacane Poerio di Milano, che risulta inagibile nell'area della scuola primaria, che ha 658 alunni.

Secondo le prime informazioni, le fiamme - domate dai vigili del fuoco intervenuti intorno alle 22 e al lavoro tutta la notte - sarebbero partite dalla segreteria completamente distrutta, non riguarderebbero dunque i lavori in corso nelle facciate.

Stamattina hanno fatto un sopralluogo l'assessore all'edilizia scolastica del Comune di Milano Paolo Limonta e la preside della scuola che si trova in una zona centrale della città non lontano dalla Prefettura e dalla sede della Provincia.

