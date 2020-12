Ibra domani in Italia, poi controlli fisici

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Il Milan scalpita e non vede l'ora di tornare in campo. Oggi sedici giocatori della prima squadra e tre della Primavera si sono presentati a Milanello per riprendere gli allenamenti rispondendo alla seduta facoltativa organizzata da Stefano Pioli.

Domani il via alla ripresa, quando saranno valutati anche gli infortunati. Tornerà dalla Svezia Zlatan Ibrahimovic che, entro il 31 dicembre, si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare le sue condizioni fisiche. Stesso programma per Bennacer e Kjaer, il difensore danese è però il più vicino al rientro tra gli indisponibili. (ANSA).