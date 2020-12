Covid: tampone in campione oculare bimbo

(ANSA) - PAVIA, 29 DIC - E' stato pubblicato sulla rivista "European Journal of Ophthalmology" uno studio condotto da clinici e ricercatori della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia relativo al primo caso di identificazione di Sars-CoV-2 in un campione oculare di un paziente pediatrico. Il ragazzo, 11 anni, era stato indirizzato alla clinica pediatrica del San Matteo per indagini mediche, a causa di contatti prolungati e stretti con un membro della famiglia affetto da Covid-19.

"A prima visita il paziente era asintomatico, con assenza di tosse, febbre, stanchezza, mal di gola o diarrea, e non era presente alcun segno di infezione del tratto respiratorio - commenta Gianluigi Marseglia, direttore della Pediatria del San Matteo -. Le analisi del sangue del paziente hanno mostrato un leggero aumento dei valori delle transaminasi e l'esame ecografico del polmone aveva dimostrato una lieve irregolarità pleurica, associata a interstiziopatia di grado lieve. E' stato sottoposto a tampone naso-faringeo, risultato poi positivo al Covid-19". (ANSA).