Covid: in Lombardia 843 positivi e 49 morti

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Con 11.607 tamponi effettuati sono 843 i nuovi casi si coronavirus registrati in Lombardia.

Scende sotto quota 500 il numero di ricoverati in terapia intensiva, che sono esattamente 498, dunque 14 meno di ieri e cala di 157 anche il numero di pazienti negli altri reparti (3.634). E' di 49 invece il numero dei decessi che sale così a 24.958.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 256 casi di cui 206 in città, 105 a Brescia, 74 a Pavia, 68 a Varese, 59 a Monza, 50 a Como, 46 a Mantova, 42 a Sondrio, 38 a Cremona, 34 a Lecco, 29 a Lodi e 14 a Bergamo, 42; (ANSA).