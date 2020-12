COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Con 11.607 tamponi effettuati sono 843 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia. Scende sotto quota 500 il numero di ricoverati in terapia intensiva, che sono esattamente 498, dunque 14 meno di ieri e cala di 157 anche il numero di pazienti negli altri reparti (3.634). E' di 49 invece il numero dei decessi che sale così a 24.958.

Intanto domani arriveranno in Lombardia 94.770 dosi di vaccino Anti-Covid, che dovrebbero essere somministrate già dal 31 dicembre. Lo annuncia l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera, spiegando che "entro il mese di gennaio arriveranno nella nostra regione 491.400 dosi di vaccino, suddivise in cinque date diverse". Le dosi, che serviranno per completare le prime somministrazioni e avviare l'iniezione di richiamo, andranno a operatori sanitari e persone che lavorano negli ospedali a vario titolo, medici e pediatri di base, ospiti e operatori delle RSA, dipendenti e volontari dei servizi di emergenza e urgenza.a farsi vaccinare contro il Covid.

Le adesioni fra i sanitari del Pio Albergo Trivulzio alla campagna vaccinale anti-covid supererebbero già l'80 secondo il virologo e supervisore scientifico della struttura per anziani Fabrizio Pregliasco.

Sul fronte della ricerca, una buona notizia: è stato pubblicato sulla rivista "European Journal of Ophthalmology" uno studio condotto da clinici e ricercatori della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia relativo al primo caso di identificazione di Sars-CoV-2 in un campione oculare di un paziente pediatrico. (ANSA).