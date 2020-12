Petronzi nuovo Questore di Milano, è esperto di terrorismo

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Giuseppe Petronzi è il nuovo questore di Milano. La nomina prevede che l'insediamento scatti dal 30 dicembre prossimo. Attuale questore di Trieste, Petronzi sarà sostituito da Irene Tittoni, che in passato ha diretto il Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri.

Petronzi è originario della provincia di Benevento e si è laureato in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli.

Entrato in Polizia di Stato nel 1990, assume il suo primo incarico presso il Commissariato Centro di Torino, per poi essere assegnato alla Digos dove ha dapprima diretto la Sezione Informativa, poi la Sezione Antiterrorismo, divenendo Dirigente della Divisione dal 2004 al 2015.

Esperto di terrorismo anche internazionale e movimenti antagonisti, ha preso parte ad importanti operazioni contro le cosiddette Nuove Brigate Rosse e aggregati anarchici. Si è occupato tra l'altro della delicata questione dei 'NoTav' in Val di Susa e di tifoserie violente. Nel 2006, è stato coordinatore del Gruppo di Lavoro Intelligence per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. (ANSA).