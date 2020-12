Maltempo: disagi e ritardi treni al Nord

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Le fitte nevicate che stanno cadendo dalla notte al Nord, in particolare in Lombardia, hanno causato disagi e rallentamenti anche per la circolazione dei treni con ritardi in alcuni casi anche superiori alle due ore.

Il frecciarossa Torino Salerno ha al momento circa 52 minuti di ritardo, l'intercity 1580 da Lecce a Torino 135 minuti, e una media di sessanta minuti hanno i regionali da Mantova e Bologna per Milano, mentre segna 120 minuti il regionale Alessandria Milano Porta Genova, Su alcune linee problemi si sono verificati per la caduta di alberi come fra Lecco e Milano. I tecnici di Rfi sono comunque al lavoro per garantire la circolazione, già da ieri era stata annunciata la cancellazione di molti convogli proprio per il piano neve con l'invito di Trenord a muoversi solo se strettamente necessario. (ANSA).