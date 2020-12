Ha infarto mentre spala la neve a Milano, rianimato

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Un uomo ha avuto un malore questa mattina mentre spalava la neve in via Monte Grappa.

Sul posto sono arrivate automedica e ambulanza che lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. Il personale del 118 lo ha rianimato e trasportato al vicino ospedale Fatebenefratelli.

(ANSA).