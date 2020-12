COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - In Lombardia con 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi contagi, con un tasso di positività che sale al 10,4% (ieri 9,5%). I decessi sono 42,i guariti/dimessi 5.093. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+4, mentre calano negli altri reparti (-10).

"Gli errori sicuramente sono stati tanti, non uno. Però l'unica giustificazione che chiedo è che siamo stati i primi ad affrontare questa epidemia e ad essere colpiti con questa durezza" ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Maria Latella su SkyTg24. Ma il governatore è fiducioso per il futuro: "Superata l'emergenza sanitaria - ha detto - la Lombardia saprà essere ancora una volta la locomotiva di questo Paese".

Sul fronte giudiziario, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato che il Comune si dichiara parte offesa nell'indagine preliminare della Procura di Bergamo per epidemia colposa sulla pandemia da Covid-19. "Se la Procura deciderà di promuovere l'azione penale, con il rinvio a giudizio, allora il Comune si costituirà parte civile".

Un nuovo allarme arriva dalle carceri milanesi di San Vittore, Opera e Bollate: sono 160 i detenuti positivi, anche se i sintomatici sono soltanto sette.

Infine, in vista di Capodanno, la Regione Lombardia ha deciso di affidare a un testimonial di eccezione l'appello a essere prudenti: Bobo Vieri. "Lo sapete che quando c'è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo. Indossiamo la mascherina, rispettiamo le regole" è il messaggio dell'ex bomber in un video rilanciato su tutti i social istituzionali, con il claim finale: "Siate negativi". (ANSA).