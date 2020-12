Capodanno: Vieri testimonial Lombardia, "rispettate regole"

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - "Lo sapete che quando c'è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo.

Indossiamo la mascherina, rispettiamo le regole": è questo il messaggio che Bobo Vieri dà nel video realizzato da Regione Lombardia in vista del Capodanno per invitare i ragazzi a comportarsi con prudenza e a non abbassare la guardia sui pericoli del contagio da Covid.

"Siate negativi - conclude l'ex bomber di squadre lombarde come Inter, Milan e Atalanta oltre che della nazionale - E' il mio augurio per voi".

Il video della campagna di comunicazione è proposto in tutti i canali social della regione e di Lombardia Notizie. (ANSA).