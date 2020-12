Vax day: Codogno pronta,1.400 dipendenti Asst si vaccinano

(ANSA) - CODOGNO (LODI), 27 DIC - Sono oltre 1.400 gli operatori sanitari della Asst di Lodi che nel giro di quattro giorni hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid al via oggi. A renderlo noto sono stati il direttore generale della stessa azienda, Salvatore Gioia, e il direttore socio sanitario, Enrico Antonio Tallarita, che è anche il coordinatore della campagna vaccinale all'interno della Asst.

I due manager parlano dall'ospedale di Codogno, uno dei simboli della pandemia che ha colpito tutta l'Italia e tra gli hub scelti da Regione Lombardia per il Vaccine Day. Proprio qui, infatti, il 20 febbraio scorso, è stato accertato il primo caso italiano di Coronavirus con il 'paziente 1' Mattia Maestri. I vaccini vengono somministrati proprio nella stanza della Rianimazione in cui è stato effettuato all'uomo il tampone, il primo in tutta Italia.

"Abbiamo voluto unire simbolicamente i due eventi - spiega Salvatore Gioia - il primo tampone e la prima vaccinazione, qui a Codogno, per dare un senso di prosecuzione nella lotta al virus, cominciato in un momento in cui si sapeva ben poco e arrivato a un punto in cui le conoscenze sono diventate tali da portare al vaccino e di debellare il Covid. La prima ad essere vaccinata oggi alle 15 sarà Lucia Premoli, una delle infermiere che ha assistito Mattia. Poi toccherà a Stefano Paglia, primario del pronto soccorso e da pochi giorni nominato responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza dell'Asst di Lodi, e Massimo Vajani, presidente dell'Ordine dei Medici di Lodi e medico di base.

In tutto saranno vaccinate oggi 50 persone, tra cui non figurano per motivazioni mediche - una ha fatto l'antinfluenzale da poco, l'altra ha contratto il virus - Annalisa Malara e Laura Ricevuti, le due dottoresse che forzando i protocolli lo scorso febbraio identificarono il paziente 1. (ANSA).