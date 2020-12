Natale, Salvini: 'Mentre altri polemizzano io faccio'

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - "Non faccio polemiche sulla solidarietà e sulla beneficenza. Madre Teresa diceva 'Fate anche se qualcuno polemizza'. Faccio. Quindi qualcuno chiacchiera dal salotto di casa, io preferisco dare il mio piccolo contributo per aiutare qualcuno che ha bisogno". Così il leader della Lega Matteo Salvini ha replicato agli attacchi di questi giorni sulla sua beneficenza 'davanti alle tv', all'esterno del carcere di San Vittore, a Milano, dove si è recato questa mattina per salutare, ringraziare e augurare buone feste al personale e agli agenti della Polizia Penitenziaria. (ANSA).