Javarone: 'Dispiaciuta per clochard e Mario Furlan'

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - "Sono davvero dispiaciuta, in primo luogo per i clochard a cui ho dedicato tanta parte della mia vita. E poi per l'amico Mario Furlan, ma non posso né voglio entrare in logiche di schieramenti politici". Cosi il giorno dopo le polemiche sulla partecipazione del leader della Lega Matteo Salvini alla distribuzione dei pacchi dei City Angels, Daniela Javarone torna sull'accaduto e sulle proprie dimissioni da madrina dell'associazione di volontariato.

"Per il momento non aderirò a nessun'altra associazione perché resto sempre legata ai City Angels anche se resta in me l'amarezza di non poter più assistere i senzatetto e i poveri che, a causa di questa terribile pandemia, sono purtroppo aumentati in modo considerevole. Ho fatto tutto sempre e solo per loro e non tornerò più su quanto è accaduto, già troppo se n'è parlato" ha concluso Daniela Javarone. (ANSA).