Dg Bergamo: 'In prima linea con vaccini dopo mesi di apnea'

(ANSA) - BERGAMO, 27 DIC - Alla consegna delle prime dosi di vaccino all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, epicentro della prima fase dell'epidemia, oggi pomeriggio erano presenti il direttore generale Maria Beatrice Stasi, il direttore sanitario Fabio Pezzoli, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e l'assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi. "Anche oggi il Papa Giovanni è in prima linea per dare il proprio contributo nella lotta contro il Covid - ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII -. Dopo tanti mesi in apnea dedicati alle cure ospedaliere e alle tante attività che hanno caratterizzato l'emergenza da oggi siamo in prima linea con i vaccini, l'unica arma agognata dal mondo intero in tutti questi mesi per porre fine alla pandemia e all'emergenza, non solo sanitaria ma anche economica e sociale, che il Covid ha determinato. Una giornata simbolica, dove a scendere in campo sono stati i nostri operatori più rappresentativi, per il loro ruolo e per il contributo dato alla gestione dell'emergenza insieme a figure simbolo del mondo della sanità bergamasca. Ringrazio tutti quanti per aver aderito con convinzione alla campagna e ringrazio i nostri operatori in prima linea nella lotta contro la pandemia anche oggi, speriamo ultima tappa di un percorso difficile e doloroso". (ANSA).