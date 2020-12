Allerta neve, lunedì ridotti i treni in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - La Lombardia si prepara domani a fitte nevicate, motivo per cui i gestori delle infrastrutture RFI e Ferrovienord hanno previsto l'attivazione di un piano d'emergenza che prevede la limitazione del servizio ferroviario su tutte le linee.

"Saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici, che saranno servite con almeno un treno all'ora; eventuali eccezioni su linee saranno puntualmente comunicate" spiega Trenord in una nota sottolineando che i provvedimenti invitando a consultare il sito e consultare l'app, che saranno aggiornati domani in tempo reale.

Siccome c'è la possibilità che la neve causi forti rallentamenti della circolazione, Trenord consiglia "di muoversi solo se strettamente necessario". (ANSA).