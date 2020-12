Sci: prova discesa Bormio a Cochran-Siegle, Innerhofer 10/o

(ANSA) - BORMIO, 26 DIC - Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle in 1.56.63 è stato il più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di lunedì prossimo sulla difficile pista Stelvio di Bormio e seguita martedì da un superG. Secondo tempo per il norvegese Aleksander Kilde in 1.59.21 e terzo per l'austriaco Matthias Mayer in 1.59.24. Miglior azzurro Christof Innerhofer con il 10/o tempo in 2.00.87. Per l'Italia ci sono poi Matteo Marsaglia 12/o in 2.00.96, Davide Cazzaniga 16/o in 2.01.36 ed Emanuele Buzzi 20/o in 2.01.47. Più indietro invece in 2.01.99 Dominik Paris, che su questa pista ha vinto per ben sei volte , alla ricerca della necessaria scioltezza dopo l'infortunio di gennaio.

Domani è in programma una seconda ed ultima prova, con cielo sereno e gran freddo. Per le due giornate di gara c'è invece l'incognita maltempo con il meteo che annuncia forti nevicate .

Si sta così ipotizzando l'anticipo del superG a lunedì spostando la discesa a martedì oppure l'utilizzo anche di mercoledì come giornata di gara. (ANSA).