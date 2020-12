Maldini orgoglioso del Milan, non smettere di sognare

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - E' orgoglioso del suo Milan, in Stefano Pioli vede "le caratteristiche di un grande allenatore" e per l'anno nuovo auspica "un ritorno alla normalità" ma soprattutto che la squadra rossonera, prima in classifica "non smetta di sognare": così Paolo Maldini in una intervista a Donatella Scarnati per Dribbling (in onda su Rai Due).

"Io sono molto pratico e realistico, però magari i sogni ti permettono di arrivare dove non pensavi di arrivare" dice il direttore tecnico rossonero che parla di Pioli ("c'è un rapporto molto aperto, ci diciamo tutto. Anche perché è l'unica maniera per riuscire ad avere dei risultati"), della prossima sessione di calciomercato ("sicuramente non stravolgerà questa squadra che ha dimostrato nel 2020 di poter essere competitiva"), di Ibrahimovic ma anche del figlio Daniel ("È un po' quello che succedeva quando io era un giocatore e mio papà l'allenatore").

