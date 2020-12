Natale: a Melegnano riaccesa la casa di Babbo Natale

(ANSA) - MELEGNANO, 24 DIC - Natale con festeggiamenti sottotono ma a Melegnano (Milano) non si è voluto rinunciare alla casa di Babbo Natale. Il capolavoro dell'illuminotecnica, la cui edizione numero 38 è quest'anno in versione ridotta, avrà quest'anno 250mila lucine invece del mezzo milione di led dello scorso anno. Allestita da Massimiliano Goglio utilizzando il giardino della sua villa, la casa di Babbo Natale è in via dei Platani e quest'anno, rispettando le norme anti-assembramento, sarà visionabile fino al 6 gennaio ma solo nei giorni feriali, dalle 17 alle 21. (ANSA).