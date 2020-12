Covid: Corti(Fimmg),vaccino è inizio della fine pandemia

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - "Abbiamo pagato come medici, soprattutto in Lombardia, un pesante tributo, ma abbiamo il dovere di affermare e di far conoscere a tutta la popolazione con la nostra testimonianza che la vaccinazione rappresenta l'inizio della fine della pandemia". Così Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), nonché medico di famiglia lombardo.

"Domenica sarò tra i primi medici in Lombardia ad essere vaccinato all'ospedale di Niguarda di Milano - continua - Il gesto penso sia di grande valore simbolico, far capire che il vaccino è sicuro". (ANSA).