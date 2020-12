Natale: le regole per gustare la birra perfetta anche a casa

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - La birra farà compagnia agli italiani anche durante le feste di Natale che saranno per forza diverse a causa dell'emergenza Covid. Da Birra Moretti arrivano le sei regole per spillarla e gustarla al meglio anche a casa e per berla in compagnia, visto che la birra rappresenta la bevanda della socialità per eccellenza.

Prima di tutto la cura del bicchiere, che per una corretta spillatura deve essere sempre ben sgrassato e pulito: prima di utilizzarlo è consigliabile poi risciacquarlo all'interno con acqua fredda favorendo così la formazione e il mantenimento della giusta quantità di schiuma. Segue la regola della giusta temperatura della birra, poi il gesto perfetto cioè quella della spillatura dalla bottiglia, che va effettuata con il bicchiere inizialmente mantenuto inclinato a 45° per poi raddrizzarlo progressivamente. Per la schiuma la giusta quantità sono le classiche due dita, poi anche il bicchiere ha la sua importanza perché il boccale o un calice permettono di non scaldare la birra. E infine una bevuta in buona compagnia, anche se quest'anno il cin cin sarà virtuale.

Da Birra Moretti arrivano anche i consigli per gustare la birra al meglio nell'ambito delle "feste perfette", che vanno dalla cura della casa, alla creazione della giusta atmosfera, all'importanza di aiutare il prossimo, chi è in difficoltà o si trova solo in questo periodo di restrizioni. E per festeggiare in compagnia dei propri cari si potrà organizzare anche un brindisi a distanza. (ANSA).