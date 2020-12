Calcio: Pioli, fuoco che Milan ha dentro fa differenza

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "È la passione che sta facendo la differenza, ci mettiamo tutto. Non abbiamo ancora vinto niente, ma volevamo chiudere bene, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati finora e siamo addirittura primi in classifica. Il fuoco che abbiamo dentro sta facendo la differenza e dobbiamo tenerlo acceso".

L'allenatore del Milan Stefano Pioli, intervistato da Dazn al termine del match vinto sulla Lazio con un gol al 92',racconta la ricetta di questo periodo positivo del Milan. "Quando vinci una partita così difficile e importante - spiega il tecnico della capolista - è giusto che stiamo insieme e festeggiamo. Era l'ultima partita, dovevamo fare un grande sforzo e ci siamo riusciti. Sono orgoglioso della mia squadra, stanno facendo qualcosa di importante".

Poi sul rinnovo di Calhanoglu non ha dubbi: "Non penso che ci siano problemi. Calha sta benissimo con noi e col club. Sono sicuro che la sua volontà sia quello di rimanere, poi c'è una trattativa. E' un giocatore su cui puntare". (ANSA).