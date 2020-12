ANSA-IL-PUNTO/COVID

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Continuano a migliorare i dati della pandemia in Lombardia con i ricoveri in calo sia in terapia intensiva (-4, 536 in totale) che negli altri reparti (-47, 4.243). E cala anche il rapporto tamponi/positivi: con 32.926 tamponi effettuati, sono 2.153 i nuovi casi con il tasso di positività in calo al 6,5% (ieri 7.1%). Sempre alto il numero dei decessi che sono 98 per un totale di 24.610 morti dall'inizio della pandemia.

E' tutto pronto intanto per il V-day, il primo simbolico giorno di vaccinazioni che si terranno domenica prossima in regione. I primi a ricevere il vaccino anti-Covid saranno "i presidenti degli ordini dei medici e degli infermieri, i rappresentanti delle categorie Oss e degli addetti a i servizi", come ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, presentando la campagna vaccinale.

L'ospedale Niguarda di Milano sarà l'hub centrale che riceverà le prime dosi e "da lì saranno suddivise e trasferite in 14 siti della nostra regione. Tutta la regione è stata percorsa dal virus e tutti gli ospedali hanno dato grandi prove. Abbiamo ritenuto doveroso e corretto - ha proseguito Gallera - avviare la campagna in maniera diffusa, in tutte le province e in alcuni luoghi simbolo", tra cui l'ospedale di Alzano e quello di Codogno.

Da domani scatterà la zona rossa e saranno incrementati i controlli già in atto Milano per verificare il rispetto delle norme anti Covid in città e in provincia. E, nei giorni in cui la normativa è più rigida, saranno anche controllati da remoto, con telecamere, gli spostamenti. Sono le indicazioni emerse dal Comitato per l'Ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto in videoconferenza, presieduto dal prefetto Renato Saccone, e a cui hanno partecipato i vertici delle Forze dell'ordine milanesi.

Proprio a causa del nuovo dpcm, i saldi invernali sono stati posticipati a giovedì 7 gennaio e dureranno 60 giorni, come ha stabilito una delibera della Giunta regionale approvata su iniziativa dell'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. (ANSA).