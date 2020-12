Stalking: minaccia fidanzato ex con coltello, arrestato

(ANSA) - LISSONE, 22 DIC - Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri a Lissone (Monza) per stalking nei confronti della ex compagna e per aver minacciato il suo nuovo fidanzato con un coltello. A quanto emerso da quando la relazione tra i due è terminata, nel 2017, l'uomo ha iniziato a tormentare la ex compagna con pedinamenti, telefonate, minacce di morte, soprattutto rivolte al suo nuovo compagno.

Qualche mese fa la donna lo ha denunciato, facendo partire le indagini coordinate dalla Procura di Monza. Due giorni fa il 50 enne si è presentato sotto casa della ex, coltello alla mano, proprio mentre il nuovo fidanzato della donna stava arrivando.

Lo ha aggredito e minacciato di morte, costringendo lei a promettere che lo avrebbe lasciato.

A seguito di questo ultimo grave episodio il pm di Monza Sara Mantovani ha chiesto e ottenuto dal Gip di Monza un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 50 enne è stato portato nel carcere brianzolo. (ANSA).