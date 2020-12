Scuola: Sala, dal 7 gennaio ipotesi 50% in aula e poi 75%

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è fiducioso che il 7 gennaio gli studenti delle scuole superiori torneranno in aula. "Sì - ha risposto ai giornalisti che glielo hanno chiesto a margine dell'inaugurazione di un'area verde accanto alla Fondazione Feltrinelli -. Ieri Fontana ha mandato contemporaneamente anche una lettera al governo dopo aver discusso con tutti noi sindaci e nella lettera si parte con un'ipotesi del 50% di didattica in presenza, fino a salire al 75%".

"Io non credo che 50 o 75 faccia la differenza, va benissimo farlo anche in maniera progressiva. Il 75% deve essere l'obiettivo. Il tema vero è l'affollamento dei trasporti - ha aggiunto -. Abbiamo pensato di intervenire da quel punto di vista e di intervenire anche nell'accordo con i commercianti, perché aprano dopo le 10. Questo mi sembra un segno positivo".

