Pirati strada: uccise ciclista, si costituisce carabiniere

(ANSA) - BERGAMO, 22 DIC - Era un sottufficiale dei carabinieri in servizio fuori dalla Lombardia l'automobilista che lo scorso 10 dicembre si trovava alla guida dell'auto di colore rosso che, a Fontanella, nelle campagne della Bassa bergamasca, travolse e uccise un bracciante indiano di 38 anni in bici, Basant Singh, senza poi fermarsi a prestare soccorso. Il militare dell'Arma, che abita nella zona, si è costituito dai colleghi della stazione di Calcio, che già erano sulle tracce della sua auto: le telecamere della zona avevano infatti ripreso tre vetture di colore rosso, una delle quali era proprio la sua. E' stato già sentito dai carabinieri e la vettura è stata posta sotto sequestro: ora la Procura di Bergamo lo iscriverà nel registro degli indagati, in base all'ipotesi di reato che gli verrà contestata. (ANSA).