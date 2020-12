Natale: M5S, assurdo logo Apple come addobbo a scuola

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, Gregorio Mammì, in una nota definisce "discutibile la scelta della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Ungaretti di Melzo, la prima tra le Apple Distinguished School, che ha scelto di sostituire i simboli tradizionali del Natale con il simbolo della mela, il logo della famosa azienda statunitense, come puntale dell'albero e come addobbo alle finestre scolastiche".

Per Mammì "è semplicemente assurdo: una scuola pubblica non può essere veicolo pubblicitario di una multinazionale. Invece di alimentare la cultura del sapere, favorire la creatività, insegnare il pensiero critico e la capacità di lavoro in gruppo, il rischio, più che fondato, è quello di incentivare consumismo e individualismo".

Le lamentele sono state espresse in una lettera invitata dallo stesso Mammì alla dirigente scolastica, dopo una interlocuzione con un gruppo di genitori: "L'innovazione - ha scritto l'esponente dei 5 Stelle - viene presentata come un valore in sé, senza che sia esplicitata qual è la finalità didattica. In sostanza stiamo parlando di una scuola brandizzata e punto. Le preoccupazioni e le lamentele che ho ricevuto dai genitori sono condivisibili". (ANSA).