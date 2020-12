Gasperini non si fida: 'Bologna può sempre segnare'

(ANSA) - BERGAMO, 22 DIC - "L'anno scorso a Bologna eravamo in un periodo simile e perdemmo nonostante le occasioni: è una squadra pericolosa in attacco, può sempre far gol". Gian Piero Gasperini non si fida dell'avversaria che la sua Atalanta affronterà domani in trasferta, ancora senza Alejandro Gomez, non convocato e ormai ai margini della squadra.

Ci sarà però Josip Ilicic che "deve sentirsi libero anche di sbagliare, l'importante è che non si demoralizzi quando fa errori nella giocata: se fa sempre come con la Roma, è determinante" e Gasperini ricorda che ha "tanti a disposizione" in attacco, compreso Robin Gosens che "non è sottovalutato, segna gol importanti: se ne parla meno degli attaccanti, ma nel suo ruolo è tra i migliori". "Io schiero squadre offensive per vincere: i pareggi vanno bene negli scontri diretti, ma non alzano la classifica", la filosofia del Gasp che glissa sulle operazioni del mercato invernale, anche se è fatta per l'esterno danese Maehle del Genk e per il trequartista dello Shakhtar Kovalenko: "Deve ancora finire il girone d'andata, c'è tempo per pensare a come rendere più solida questa squadra. Io vedo margini di crescita per i meno utilizzati, non credo che il mercato di gennaio migliori le cose". Meglio pensare di finire al meglio un 2020 "meraviglioso dal punto di vista sportivo" anche se 2il Coronavirus ha interrotto il nostro periodo più bello".

Senza nominarlo, un solo accenno indiretto al caso Gomez: "I giocatori sono concentrati sul campo. Purtroppo fuori a volte ci sono eccezioni, che possono distogliere l'attenzione e la misura di quello che viene fatto in partita".