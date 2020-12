Gasperini: "Bologna pericoloso, serve Atalanta attenta"

(ANSA) - BERGAMO, 22 DIC - "L'anno scorso a Bologna fu una partita particolare, era in un periodo simile e perdemmo nonostante le numerose occasioni: è sempre una squadra pericolosa in attacco". Alla vigilia della trasferta in Emilia-Romagna, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ricorda la sconfitta dello scorso 14 dicembre, quattro giorni dopo l'impresa di Kharkiv con lo Shakhtar valso l'approdo agli ottavi di finale di Champions.

"Ci vorrà un'Atalanta molto attenta anche se arriviamo da una serie di risultati positivi", osserva Gasperini, che in attacco ha l'imbarazzo della scelta. "In un certo momento avevamo fuori Malinovskyi, Pasalic, Ilicic e Miranchuk, tutti insieme - ricorda -. Averli recuperati non è una differenza da poco, perché adesso abbiamo più possibilità. Io schiero di base squadre offensive, perché l'intenzione è vincere la partita.

Muriel? E' stato decisivo anche ad Amsterdam dieci giorni fa.

Segnando in uscita dalla panchina si gratifica, anche se tutti preferirebbero giocare sempre". (ANSA).