Donna investita da tram a Milano, è grave

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Una donna di 56 anni è rimasta ferita in modo serio, ma non sarebbe in pericolo di vita, dopo essere finita sotto un tram in via Eritrea a Milano. Portato in ospedale in stato di choc anche il tramviere alla guida del mezzo, un uomo di 36 anni.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, intorno alle 13, sarebbe caduta dal marciapiede e il conducente del tram, che stava ripartendo con il semaforo verde, ha frenato bruscamente senza però riuscire a evitarla. (ANSA).