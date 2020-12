COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Con 31.939 tamponi effettuati sono 2.278 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 7,1% (ieri 8,9%). Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-21) mentre aumentano quelli negli altri reparti (+58), I nuovi decessi sono 92.

Intanto, con le prime dosi del vaccino anti-Covid in arrivo, si intravede un primo bagliore in fondo al tunnel. In Lombardia il primo a ricevere il vaccino, le cui dosi sono attese per il 27 dicembre, "sicuramente sarà un medico o un infermiere, perché sono le categorie individuate dal Governo". Lo ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana. "Il piano vaccinale - ha detto Fontana - è stato predisposto con grande attenzione da una struttura che si occupa di questo. Sono convinto che i nostri cittadini capiranno l'importanza della vaccinazione che nella stragrande maggioranza aderiranno alla proposta".

Sul fronte scolastico, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è fiducioso che il 7 gennaio gli studenti degli istituti superiori torneranno in aula. "Si parte con un'ipotesi del 50% di didattica in presenza, fino a salire al 75%" ha detto il sindaco. E proprio in vista della riapertura più attesa, saranno potenziati i mezzi pubblici a Milano: è previsto un piano straordinario di Atm con oltre 800 corse aggiuntive al giorno e 60 bus navetta che serviranno 32 tra istituti e plessi scolastici milanesi più frequentati, oltre alle scuole situate fuori dal Comune nel primo hinterland.

Ma c'è chi non si arrende all'evidenza della pandemia. Un uomo e una donna che si trovavano su un treno diretto a Milano si sono rifiutati di indossare la mascherina, minacciando il capotreno alla stazione di Bergamo e bloccando di fatto il convoglio. Alla fine i due sono stati multati e denunciati anche per interruzione di pubblico servizio. (ANSA).