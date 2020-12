Conte: "Nostro percorso per riportare l'Inter al top"

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - "Sinceramente a livello calcistico stiamo cercando di fare un percorso che porti ad assestare l'Inter nelle primissime posizioni di classifica. Un percorso iniziato e che sta continuando, un percorso fatto di lavoro, e uno parallelo, societario, ma su questo dovreste chiedere al club". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Verona.

"Meno rotazioni in campo? È qualcosa causato sia dagli infortuni sia per dare una stabilità a un gruppo per avere un'ossatura". (ANSA).