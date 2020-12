Atalanta, Gasperini: "Ilicic libero anche di sbagliare"

(ANSA) - BERGAMO, 22 DIC - "Ilicic deve sentirsi libero di giocare e anche si sbagliare". Alla vigilia della trasferta di Bologna, Gian Piero Gasperini parla così del fuoriclasse sloveno ritrovato dall'Atalanta: due assist e un gol nel 4-1 di domenica alla Roma.

"L'importante è che stia dentro la squadra, magari senza demoralizzarsi per una giocata non riuscita - osserva il tecnico dell'Atalanta -. Deve sentirsi libero di giocare e anche di fare errori: deve essere molto forte mentalmente. Il recupero significa questo, non un giocatore che non sbaglia mai. Quando ha ricominciato qualche mese fa l'avevo visto già bene, ma non sempre avevo la risposta in partita. Se è sempre così determinante, abbiamo un valore aggiunto notevole". (ANSA).