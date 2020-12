Variante Gb: Gallera, tampone per 1.500 tornati dal 6/12

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - "Siamo facendo delle ricerche per individuare se ci sono casi di virus modificato e a oggi l'esito è negativo: per ora in Lombardia non abbiamo rinvenuto alcun caso di virus modificato": è quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

"Le Ats della Lombardia - ha aggiunto l'assessore al welfare Giulio Gallera - procederanno in questi giorni a contattare per effettuare il tampone ai 1.500 cittadini che hanno dichiarato di essere stati in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord a partire dal 6 dicembre scorso. Coloro i quali ancora non avessero ancora eseguito l'auto-segnalazione troveranno l'apposita modulistica sui portali web delle stesse Agenzie per la Tutela della Salute". (ANSA).