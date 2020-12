Scuola: poster Priorità alla scuola davanti municipi Milano

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Priorità alla scuola Milano oggi ha attaccato sulle sedi dei municipi milanesi i poster della sua campagna "a Natale regalate la scuola".

"Priorità alla Scuola Milano - spiegano gli organizzatori - chiede ai 9 Municipi della città, decentrati sul territorio, di assumersi l'impegno di uscire dal palazzo, scendere in strada, entrare nelle scuole, nei caseggiati, di essere centri attivi nei quartieri affrontando la crisi provocata dalla Pandemia".

Per priorità alla scuola "i Municipi sul territorio sono le istituzioni alle quali i Presidi, lasciati soli dal Governo, potrebbero rivolgersi per l'utilizzo di spazi esterni alle scuole, le istituzioni alle quali i genitori delle studentesse e degli studenti potrebbero far riferimento per salvaguardare momenti ricreativi per le bambine e i bambini, per garantire a tutt* le corrette informazioni sanitarie e di prevenzione". I municipi, inoltre, "potrebbero offrire spazi per i tamponi, diventando piccoli hub sanitari anche per chi non ha un'auto per raggiungere Via Novara e Linate".

Per chi manifesta per la riapertura delle scuole, "i Municipi devono sentirsi parte della comunità educante, primo baluardo democratico nella costruzione di un modello urbano innovativo, fondato sull'estensione degli spazi di comunità e sulla difesa e incremento del bene comune". (ANSA).